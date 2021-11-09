НБУ ужесточил требования о раскрытии информации для небанков

Национальный банк Украины внес изменения в Положение о порядке раскрытия информации небанковскими финансовыми учреждениями. Документ предусматривает новые требования и вступает в силу 10 ноября 2021 года, сообщает UBR.

Теперь небанки должны будут раскрывать больше информации своим клиентам. В частности, речь идет о предоставлении собственных регистрационных данных, условий и порядка деятельности, списка собственных веб-сайтов.

Кроме того, в открытом доступе будет информация об обособленных подразделениях и перечне лиц, оказывающих посреднические услуги.

Обязательной для раскрытия будет оставаться бухгалтерская информация – компании должны обнародовать годовые финансовые отчеты.

"Соответствующие требования будут распространяться на участников рынка небанковских финансовых услуг в течение всего срока пребывания в Государственном реестре финансовых учреждений" , – уточняет НБУ.

Размещая информацию в публичном доступе, небанки будут руководствоваться четко установленными правилами: информация должна быть актуальной, не вводить клиентов в заблуждение, а ее поиск должен быть простым.

Новый документ, по мнению НБУ, позволит клиентам получить всю необходимую информацию о финансовом учреждении и принять решение о сотрудничестве.