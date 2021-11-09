Президентский рейтинг: разрыв между Зеленским и Порошенко сокращается

Если бы в Украине в ближайшее воскресенье проходили президентские выборы, то действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы большинство голосов. Однако, разрыв между ним и пятым президентом Украины Петром Порошенко сократился до 6%. Об этом, ссылаясь на результаты опроса, проведенного центром "Социс", сообщает Интерфакс-Украина.

При этом, разрыв между Зеленским и Порошенко во втором туре выборов составил бы менее 8%. Согласно обнародованным результатам исследования, поддержать Зеленского на президентских выборах готовы 18,6% украинцев, Порошенко – 12,6%.

На третьем месте в рейтинге лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко – 8,2%, на четвертом – лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с поддержкой 7,8% опрошенных.

Остальные предложенные респондентам кандидаты получили менее 5% поддержи. При этом, вариант "ни за кого из кандидатов" выбрали 14,1% опрошенных.

В случае, если бы второй тур президентских выборов с участием Зеленского и Порошенко проходил в ближайшее время, Зеленский получил 53,9% голосов тех, кто уже определился с выбором (29,9% от общего количества респондентов).

Поддержка Порошенко составила 46,1% среди определившихся с выбором (25,6% от общего количества респондентов).

Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября 2021 года по всей территории Украины, кроме АР Крым и неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей.

Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделу на области.

Всего было опрошены 2000 респондентов. Опрос проводился методом телефонного интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/-2,4%.