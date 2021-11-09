Производство электрокаров Chevrolet Bolt снова будет прекращено

Компания Chevrolet прекращает производство модели Bolt на три недели, которую собирали на американском заводе в штате Мичиган, сообщает Твоя машина.

Причина такого решения заключается в необходимости решения вопросов, связанных с выявленными случаями возгорания транспортных средств.

Автопроизводитель уже начал отзыв автомобилей Chevrolet Bolt для осуществления замены модуля аккумуляторов, которые могли привести к возгоранию транспортных средств.