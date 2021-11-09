Стали известны расходы Украины на COVID-вакцины

Министерство здравоохранения Украины потратило на закупку вакцин 8,5 млрд грн из предусмотренных 10,5 млрд. Это более 80% от выделенной суммы. Об этом, со ссылкой на Государственную казначейскую службу, пишет Александр Иварницкий, Корреспондент.

"Из расчета, что количество взрослого населения Украины составляет 34 млн человек, по плану Минздрава до конца года показатель привитых двумя дозами лиц должен составлять 56% от взрослого населения", – говорится в материале.

По состоянию на 8 ноября, 36,7% украинцев вакцинированы, по крайней мере, одной дозой, 25,6% – двумя.

Кроме вакцины, за данные средства закупают 1,67 млн единиц растворителя для разведения 10 млн доз вакцины, 29,3 млн инъекционных шприцов, а также около 653 тыс. контейнеров для утилизации медицинских отходов.

Отмечается, что, по данным СНБО, на 8 ноября было закуплено 27,8 млн доз вакцины, из них 19,8 млн – за средства госбюджета (52% от запланированного количества).

При этом, в следующем году в бюджете заложено на вакцины всего 2,6 млрд грн.