Лукашенко о ситуации на границе: ошибка Беларуси сразу вовлечет РФ

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Евросоюзом. По его словам, если Беларусь допустит ошибку, это сразу вовлечет в ситуацию Россию.﻿ Об этом, ссылаясь на белорусские СМИ, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

По его словам, в современном мире браться за оружие – это "смерти подобно, это самоубийство" .

"Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами" (танками)? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью, и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж" , – сказал Александр Лукашенко.

По его словам, Беларусь этому спокойно противостоит.