Мининфраструктуры планирует расширить маршрут поездов "InterCity+"

В Украине до 2024 года намерены существенно расширить маршрутную сеть поездов "InterCity+" — она будет объединять более чем 10 регионов страны, сообщает Деловая столица.

Как заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков на форуме "Украина 30", в планах до 2024 году электрифицировать не менее 500 км и расширить сеть скоростного межрегионального сообщения "InterCity+" до более чем 10 областей.

В частности, речь идет об Ужгороде, Черновцах, Луцке, Житомире, Чернигове, Сумах, Кропивницком, Мариуполе, Николаеве, Херсоне.