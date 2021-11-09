В Польше рассказали, как мигранты штурмуют границу

За последние сутки мигранты-курды совершили более 300 попыток силового пересечения границы между Беларусью и Польшей. В ход идут стволы деревьев, дубинки, топоры, лопаты и ножницы, сообщает Обозреватель.

По словам спикера Главного управления пограничной службы Польши Михала Токарчика, погранслужба ожидает эскалации насилия в любой момент.

Атаки на границу

Самая большая атака произошла не возле пункта пропуска Кузница-Бялостоцкая, а в окрестностях Черемчи, то есть примерно в 140 км от центра событий понедельника.

"Вечером около Черемчи группа из около 100 мигрантов попыталась пересечь границу. В основном это были граждане Ирака. Однако охрана предотвратила эту попытку" , – рассказал Токарчик.

В результате 17 человек задержаны, 85 получили приказ покинуть Польшу. Всего за сутки по всей границе зафиксировано 309 попыток ее незаконного пересечения.

Чрезвычайное состояние на польской границе. Источник: tvn24.pl

Еще до того, как на границе появились тысячи желающих ее пересечь, за один день было до 700 подобных попыток.

"Мы стараемся немедленно вернуть забор в прежнее состояние" , – отметил спикер.

Основные инструменты, которыми орудуют мигранты на границе, – это металлические ножницы, лопаты и самодельные дубинки из элементов поврежденного бордюрного забора. Также в сторону пограничников летели камни и ветки, а в нескольких местах мигранты спилили высокие деревья, которые упали на заграждения.

Мигранты рубят деревья. Источник: interia.pl

И делают из веток дубинки. Источник: onet.pl

Кроме того, было зафиксировано использование нелегалами неизвестного газа. Офицеры пока не замечали огнестрельного оружия или других потенциально более опасных предметов.

Подстрекательство с беларусской стороны

Токарчик подчеркнул, что все инструменты предоставлены мигрантам службами Беларуси. Также предполагается, что они провоцируют людей на агрессивное поведение.

Польские пограничники в ответ применяют "меры прямого принуждения", в основном газовые.

"Мы пока не можем говорить об использовании огнестрельного оружия. Мы, конечно, не будем стрелять в беспомощных людей, которые также находятся на территории другой страны. Нас не спровоцируют. Мы также знаем, что это еще не все, что они могут сделать, мы готовы к любым неожиданностям" , – сказал спикер погранслужбы.

Польша не собирается использовать огнестрельное оружие. Источник: belta.by

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в интервью TVN24 заявил, что готовности к переговорам со стороны Беларуси нет, а есть "постоянная готовность к обострению этой ситуации".

"На данный момент у нас нет партнера с другой стороны... Мы все время посылаем сигналы беларусской стороне и ждем ответа" , – констатировал он.

Как выяснил ранее аналитический центр "Досье", поток нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в ЕС через Беларусь, контролирует государственная компания "Центркурорт". Европейское погранагентство Frontex зафиксировало, что некоторые группы нелегалов сопровождал автомобиль, напоминающий ведомственный транспорт беларусских военных.

В самом лагере мигрантов работают беларусские пропагандисты, снимая все на видео. Показателен случай, когда один из курдов обратился к журналистам за помощью, заявив, что женщина умирает. На что они ответили: "Да, там уже снимают наши".

Реакция руководства Беларуси

Глава МВД Беларуси Иван Кубраков заверил, что мигранты на территории республики находятся законно, нарушений законодательства с их стороны не зафиксировано.

"Действительно, их количество возросло. Однако они прилетают в нашу страну, имея визы, заселяются в гостиницы. Эти люди бегут от войны, пытаются пройти в Евросоюз. Мы как гостеприимная страна всегда готовы принять всех" , – цитирует министра БелТА.

Прокомментировал ситуацию и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, назвав ее "какой-то тренировкой или шантажом" с польской стороны.

"Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами"? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков" , – заявил он в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.

По словам Лукашенко, если Беларусь "допустит какую-то ошибку", то это сразу же вовлечет "в этот водоворот" Россию.