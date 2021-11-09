Мороз до -7°С ночью и солнце днем: погода 10 ноября

В Украине начинает стремительно холодать. К середине второй недели ноября мороз ночью будет во всех регионах. Вместе с тем, осадков не ожидается нигде по стране. Напротив, синоптики обещают сухую и ясную погоду﻿.

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Итак, в среду, 10 ноября, во всех центральных, северных, восточных и южных областях, а также в Крыму ожидается температура около 3-7°С днем. На западе страны будет несколько теплее: в большинстве областей обещают 6-9°С днем, на Закарпатье – 8-10°С. Ночью же во всех западных, центральных, северных и восточных областях ожидается от -7°С в центре и на севере до -3°С на западе и на востоке. На юге и в Крыму ночью обещают от -1°С до 1°С.

Осадков 10 ноября не ожидается нигде по стране. Средняя скорость ветра – 11-25 км/час, в Крыму местами возможны шквалы до 32 км/час. В западных и северных областях будет не так ветрено – там обещают ветер около 7-18 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, 10 ноября температура воздуха ожидается на уровне от -3°С до 4°С в течении дня, ветер 7-14 км/час и легкая облачность.