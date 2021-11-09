Подорожало практически все: как в Украине изменились цены

За год – с октября-2020 по октябрь-2021 – инфляция в Украине составила 10,9%. А с начала 2021 года она установилась на уровне 8,5%. Это привело к существенному подорожанию практически всех продовольственных товаров. Прежде всего речь идет о подсолнечном масле – по сравнению с октябрем 2020 года оно подорожало на 57,4%, сообщает Обозреватель.

Согласно данным Госстата, общее подорожание продуктов по сравнению с октябрем-2020 составило 10,9%. При чем, подорожало все, кроме фруктов (они стали дешевле на 3,9%), а также одежды и обуви (подешевели на 4,9%).

Как подорожали товары

Больше всего за год подорожала коммуналка – на 18,8%. Меньше всего – предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья. Они стали дороже всего на 4%. Общая же картина подорожания товаров в Украине такова:

продукты питания и безалкогольные напитки – 13,6%;

алкогольные напитки, табачные изделия – 9,9%;

услуги ЖКХ – 18,8%;

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – 4%;

транспорт – 11,8%;

связь – 4,8%;

отдых и культура – 2,9%;

образование – 16,9%;

рестораны и гостиницы – 7,9%;

различные товары и услуги – 7,7%.

Как подорожали продукты за месяц

По сравнению с сентябрем 2021 года, в октябре общее подорожание продуктов составило 0,9%. Больше всего в цене выросли овощи – на 10,6%. Далее идут:

хлеб – 2,4%;

молоко – 1,9%;

масло – 1,9%

хлеб и хлебопродукты – 1,8%;

творог и сыр (творог) – 1,5%;

яйца – 1,1%;

мясо и мясопродукты – 1,1%;

макаронные изделия – 0,8%;

рыба и продукты из рыбы – 0,4%.

Впрочем, кое-что и подешевело. К примеру, сахар стал дешевле на 3,1%. А кроме того:

масло подсолнечное сбавило в цене на 1,6%;

фрукты – на 6,6%.

Как за месяц изменились цена коммуналки

А вот коммуналка в октябре, по данным Госстата, по сравнению с предыдущим месяцем подешевела на 0,9%. Впрочем, на этот показатель существенно повлияло снижение цены на 7,4% на электроэнергию.

Остальные же услуги ЖКХ в цене либо выросли, либо остались на том же уровне. Так, подорожали:

содержание и ремонт жилья – на 1,1%;

содержание домов и придомовых территорий – 1,6%;

природный газ – 3,2%;

горячая вода, отопление – 0,2%.

На прежнем же ценовом уровне остались только 2 услуги. Речь идет о водоснабжении и канализации.