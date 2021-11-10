Недостаточно желчи: что делать с сухой кожей лица осенью
Кожа - самый большой орган нашего тела. Она весит от 3 до 4 кг и занимает примерно 2 м. Самая главная функция кожи - защитная, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.
В то же время кожа - очень нежный орган, ведь на нее обрушивается весь спектр воздействий, начиная от окружающей природы, токсинов, патогенов, аллергенов, УФ-излучения, заканчивая нашим стрессом, гормонами, дисбалансом микроэлементов и качеством питания, рассказала в своем Instagram нутрициолог Надя Андреева. Она уверена: с проблемами кожи в разное время сталкивается почти каждая женщина.
Сухая кожа - очень часто встречающийся симптом, который может быть следствием многих дисбалансов в теле.
Сухая кожа: главные причины
- Мы знаем, что дефицит жирорастворимых витаминов, таким как А, Е, D и К часто являются причиной сухости кожи.
Однако не достаточно принимать эти витамины в добавках и даже не достаточно есть жирные продукты, которые содержат эти витамины! Очень важно, чтобы они усваивались.
- Для того, чтобы усваивались жирорастворимые витамины, выводились токсины и стул был регулярным, необходимо, чтобы вырабатывалось достаточное количество качественной желчи.⠀
- Жиры перевариваются по-другому, нежели углеводы и белки. Для того, чтобы организм их переварил, нам и нужна желчь, которая помогает расщеплять жиры.
- Если желчи недостаточно, если она некачественная или неполноценно выделяется, то это может привести к запорам.
- Как следствие, это может привести к тому, что организм плохо усваивает жиры и жирорастворимые витамины, что приводит к сухости кожи на разных участках тела…
Здоровье кишечника - равно здоровье кожи
Причины дисбаланса:
- некоторые инфекции,
- воспалительные процессы в печени,
- недостаток витамина D,
- недостаток базовых веществ, которое требуется для того, чтобы производить желчь, в том числе, бетаин, холин, некоторые витамины группы B,
- повышенный уровень сахара в крови,
- в некоторых случаях, пожилой возраст.