Недостаточно желчи: что делать с сухой кожей лица осенью

Кожа - самый большой орган нашего тела. Она весит от 3 до 4 кг и занимает примерно 2 м. ﻿Самая главная функция кожи - защитная, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

В то же время кожа - очень нежный орган, ведь на нее обрушивается весь спектр воздействий, начиная от окружающей природы, токсинов, патогенов, аллергенов, УФ-излучения, заканчивая нашим стрессом, гормонами, дисбалансом микроэлементов и качеством питания, рассказала в своем Instagram нутрициолог Надя Андреева. Она уверена: с проблемами кожи в разное время сталкивается почти каждая женщина.

Сухая кожа - очень часто встречающийся симптом, который может быть следствием многих дисбалансов в теле.

Сухая кожа: главные причины

Мы знаем, что дефицит жирорастворимых витаминов, таким как А, Е, D и К часто являются причиной сухости кожи.

Однако не достаточно принимать эти витамины в добавках и даже не достаточно есть жирные продукты, которые содержат эти витамины! Очень важно, чтобы они усваивались.

Для того, чтобы усваивались жирорастворимые витамины, выводились токсины и стул был регулярным, необходимо, чтобы вырабатывалось достаточное количество качественной желчи.⠀

Жиры перевариваются по-другому, нежели углеводы и белки. Для того, чтобы организм их переварил, нам и нужна желчь, которая помогает расщеплять жиры.

Если желчи недостаточно, если она некачественная или неполноценно выделяется, то это может привести к запорам.

Как следствие, это может привести к тому, что организм плохо усваивает жиры и жирорастворимые витамины, что приводит к сухости кожи на разных участках тела…

Здоровье кишечника - равно здоровье кожи

Причины дисбаланса: