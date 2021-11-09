На Прикарпатье антивакцинаторы устроили беспорядки в лицее

8 ноября в Езупольский лицей Езупольской ТГ Ивано-Франковской области ворвались антивакцинаторы, которых возглавлял скандальный львовский блогер Остап Стахив, сообщает InfoResist.

Антивакцинаторы возмутились из-за того, что их единомышленницу без COVID-сертификата, учительницу начальных классов Галину Бусько отстранили от работы. Женщина заявила, что делать прививку не намерена, но будет продолжать ходить на работу.

«Я написала, что не согласна вакцинироваться. Потому что вакцинироваться или не вакцинироваться – это мой выбор. Те, которые я сочла нужными прививки, я сделала. Это медицинское исследование, и я не хочу проводить на себе эксперимент», – заявила Бусько.

Антивакцинаторы, которых она позвала для «защиты своих прав», ворвались в лицей без масок, сорвали уроки и устроили скандал. На просьбу главы Езупольской ТГ Игоря Лукашевича надеть маски мужчины выкрикивали: « Ты кто? Геноцидник!.. Ты что-то попутал ».

Они транслировали то, как ворвались в учебное заведение, в соцсетях. На место происшествия прибыли и полицейские. Антивакцинаторы обратились к правоохранителям с требованием допустить учительницу к работе и угрожали «народными задержаниями». При этом дети были напуганы и не понимали, что происходит.

По словам Лукашевича, в лицее работает 61 преподаватель, от вакцинации отказалась только Бусько. 9 ноября во время совещания с председателями райгосадминистраций, районных советов и территориальных общин в Ивано-Франковской облгосадминистрации председатель Езупольской ТГ рассказал, что из-за действий антивакцинаторов директор лицея был госпитализирован в больницу.

Лукашевич уточнил, что директор Езупольского лицея находится в предынфарктном состоянии в кардиоцентре. Он акцентировал, что полицейские не были готовы противостоять активакцинаторам.