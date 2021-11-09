Пассажиропоток "Борисполя" превысил 1 млн человек
В октябре 2021 года Международный аэропорт "Борисполь" обслужил 1,031 млн пассажиров, что составляет 71% от показателя докризисного 2019 года (1,445 млн человек), сообщает UBR.
Структура пассажиропотока следующая:
- 653 540 – пассажиры регулярных рейсов;
- 377 571 – нерегулярных рейсов.
Самыми популярными международными направлениями для пассажиров в октябре стали Турция, Египет и Германия. На эти страны приходится более 51% пассажиропотока "Борисполя".
В топ-10 направлений вошли такие города: Анталия, Шарм-Эль-Шейх, Хургада, Стамбул, Амстердам, Дубай, Тель-Авив, Барселона, Анкара и Вена.
С начала года аэропорт обслужил более 8 млн пассажиров авиарейсов. Этот показатель составляет 61% от уровня 2019 года, когда за 10 месяцев было обслужено более 13 млн человек.