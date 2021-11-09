К Саакашвили не пустили Ясько и личного врача

Личного врача третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоза Кипшидзе со вчерашнего вечера не пускают к заключенному, которого перевели в Глданскую тюрьму для оказания медицинской помощи, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Ясько отметила, что сегодня впервые приехала в Глданскую тюрьму на окраине Тбилиси и несколько часов ждала получения разрешения посетить Саакашвили. Однако ей ответили, что разрешение "в процессе".

"То же, к сожалению, и даже хуже, с непредоставлением разрешения личному врачу Михаила — Николозу Кипшидзе. Со вчерашней ночи ему говорят, что его документы на разрешение "в процессе". Хотя в Рустави все разрешения на почти беспрепятственный вход врача к Михаилу были" , — написала нардеп.

Ясько добавила, что искренне надеется, что сможет посетить Саакашвили.