Рынок б/у электромобилей в Украине установил рекорд

В октябре украинцы установили рекорд по покупке подержанных электромобилей – 1460 машин. Причем 698 авто купили на внутреннем вторичном рынке, а 762 ед. – привезли из-за границы. Первенство в рейтинге популярности удерживает доступный Nissan Leaf, сообщает Auto.Ria.

Примечательно, что в прошлом месяце 95 машин на батарейной тяге завезли из Китая. Это 6,5% от общего рынка электрокаров в Украине. В то же время эксперты считают, что о зарождении новой тенденции говорить пока рано, но не исключают массовость таких поступлений в страну.

Топ-10 популярных моделей на рынке подержанных электрокаров выглядит так:

Nissan Leaf – 480 авто было зарегистрировано в октябре;

Tesla Model 3 – 177 ед.;

Tesla Model S – 99 ед.;

Chevrolet Bolt – 68 ед.;

Renault ZOE – 66 ед.;

VW e-Golf – 65 ед.;

Audi e-tron – 35 ед.;

BMW i3 – 35 ед.;

Fiat 500e – 34 ед.;

Tesla Model Y – 32 ед.

Общее количество электроавто в Украине составляет более 31 тыс. легковушек. Стоимость таких б/у машин – разная: от $5000 за "ранние" Leaf или грузовые Renault Kangoo ZE до более $200 тыс. за спортивные Porsche Taycan Turbo или новейшие Tesla Model S Plaid с рулем-штурвалом.