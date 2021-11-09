Великобритания просит Катар о поставках газа на экстренный случай

Великобритания провела переговоры с Катаром по поводу долгосрочного газового соглашения, которое сделало бы страну Персидского залива "поставщиком последней инстанции", сообщает Интерфакс-Украина.

Подобное соглашение поможет обеспечить стабильный приток СПГ из Катара даже в условиях ограниченных мировых поставок. Дефицит поставок газа во всем мире привел к резкому росту цен в последние месяцы, в результате чего отрасли британской экономики, активно расходующие энергоресурсы, а также поставщики столкнулись с трудностями, а многие потребители - с ростом размера счетов.

Кроме того, Катар, крупнейший в мире экспортер СПГ, за последние две недели перенаправил в Великобританию четыре крупных танкера. По словам одного из источников FT, это случилось после того, как британский премьер Борис Джонсон обратился за помощью к эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани.

Власти Великобритании настаивают на том, что страна не " запрашивала и не получала никаких дополнительных поставок от правительства Катара " и что энергоснабжение будет находиться на достаточном уровне в течение зимы.

В то же время источники Financial Times подтвердили, что британские власти хотят заключить долгосрочную сделку на фоне опасений по поводу усиления конкуренции за поставки СПГ в Азии.

"Катар выразил готовность заключить долгосрочное соглашение о поставках газа в Великобританию в случае чрезвычайной ситуации", - цитирует FT слова одного из источников.

Дефицит газа обусловлен скачком спроса на фоне восстановления мировой экономики от последствий пандемии коронавируса и ограничением экспорта газа из России в Западную Европу.

На газ приходится около 40% выработки электроэнергии в Великобритании, он используется для отопления большинства домов. Ожидается, что он останется основным источником топлива, даже несмотря на стремление страны добиться нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Количество танкеров с СПГ, прибывающих в Великобританию в текущем году, снижается. Большинство поставок идет в Азию, в том числе из Катара, который в основном имеет долгосрочные фиксированные контракты со странами региона. В текущем году Катар выбыл из официального списка основных поставщиков газа в Великобританию.