Гендиректор Apple инвестирует в криптовалюту: названы монеты

Генеральный директор американской корпорации Apple Тим Кук инвестирует в криптовалюты. Он подтвердил, что владеет биткоинами и эфириумом, сообщает UBR.

По его словам, "разумно" вливать средства в "крипту" с целью диверсификации портфеля. При этом он указал, что никого не консультирует относительно инвестиций.

Также Кук отметил, что некоторое время интересовался криптовалютой и исследовал эту тему. Однако топ-менеджер подчеркнул, что это его личный интерес. Он отклонил предположения о том, что Apple может использовать криптовалюты.

К тому же он отверг возможность инвестиций в этом направлении со стороны корпорации.