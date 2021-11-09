Правнук Сталина стал бомжом

Прямой правнук Иосифа Сталина глухонемой Селим Бенсаад стал бомжом. Мужчина вынужден ночевать в своем автомобиле. Его отец алжирец Хосин Бенсаад фактически выгнал его на улицу, сменил замки и пытается завладеть дорогой квартирой в Москве, сообщает 360tv.

Пресс-атташе Селима Бенсаада Вадим Горжанкин рассказал, что из-за давнего конфликта с отцом Селим не может попасть в ту квартиру, в которой он прописан.

Ситуация очень обострилась после недавнего выхода книги, соавтором которой был Селим.

По словам Горожанкина, в этой книге содержится «очень сенсационная информация». В частности, там идет речь о завещании, которое отец Селима подделал, чтобы завладеть квартирой, а также содержится информация, что Хосин был внедрен в семью Сталина иностранной разведкой.

Селим Бенсаад родился в 1971 году в семье Галины Джугашвили, дочери старшего сына Сталина Якова Джугашвили. Галина родила малыша от студента из Алжира Хосина Бенсаада, который приехал в Москву учиться в Институте дружбы народов им. Лумумбы.