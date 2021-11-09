В Черниговской области задержали судью на взятке
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разоблачили судью Черниговского окружного административного суда на получении взятки более полумиллиона гривен. Она вымогала деньги за вынесение "правильного решения" в пользу истца, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
Судью задержали вечером 9 ноября при получении второй части взятки в размере 13 тысяч долларов (около 338 тысяч гривен). Первый транш неправомерной выгоды - 7 тысяч долларов (около 182 тысяч гривен) - она получила ранее.
В САП отметили, что судья требовала деньги за вынесение решения по административному делу в пользу истца.
Решается вопрос о сообщении судье о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).
Судье грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение трех лет и конфискация имущества.