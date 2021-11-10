Новые тарифы Vodafone на звонки за границу

Изменения в тарифах Vodafone на звонки за границу, анонсированные на 12 ноября, коснутся всех абонентов, сообщает UBR.

C ближайшей пятницы будут действовать несколько базовых предложений, в том числе такие:

20 грн за 20 мин. в день – 17 стран (Греция, Израиль, Индия, Испания, Канада, Германия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Великобритания, США, Венгрия, Франция, Чехия и Швеция);

25 грн за 5 мин. в день – 19 государств (Австралия, Бангладеш, Бельгия, Ватикан, Дания, Ирландия, Италия, Казахстан, Китай, Кипр, Мальта, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан Россия, Узбекистан, Хорватия, Швейцария).

На звонки в страны, которые не вошли в указанные тарифы, стоимость составит от 25 грн за 1 мин. SMS за границу обойдется в 3 грн.

По состоянию на 10 ноября для абонентов действуют ранее утвержденные тарифы. За 10 грн можно 10 мин. общаться с 48 странами, а на все остальные звонки за границу нужно платить от 5 грн/мин. SMS стоит 2 грн.