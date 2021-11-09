Корпорация Toshiba планирует разделение на три компании

Японский промышленный конгломерат Toshiba рассматривает вопрос о разделении на три компании. Испытывающая трудности корпорация хочет таким образом повысить свою рыночную ценность, оптимизировать операции и отреагировать на недовольство акционеров, сообщает NHK.

Огромная корпоративная структура Toshiba включает почти 300 дочерних предприятий. Как сообщают источники, идея заключается в том, чтобы сгруппировать их по трем секторам: инфраструктура, электронная продукция и микросхемы. Эти три компании будут стремиться выставить свои акции на биржу примерно через два года.

Такой раздел крайне необычен для японских промышленных конгломератов. Toshiba пытается перестроиться после скандала с финансовой отчетностью, который всплыл в 2015 году, а также огромных потерь в области ядерной энергетики.

Акционеры-активисты в этом году оказывали давление на компанию и добились отставки председателя и еще одного члена совета директоров в июне.

Реформа может способствовать повышению ценности корпорации и отчасти уменьшить такое давление.

Toshiba, как ожидается, включит это предложение в план менеджмента, который будет объявлен в пятницу.