В Беларусь каждую неделю прибывает 40 самолетов с мигрантами

Главной целью президента РФ Владимира Путина в контексте миграционного кризиса на польско-белорусской границе является продолжительная дестабилизация ситуации в Центрально-Восточной Европе. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, выступая на чрезвычайном заседании Сейма, посвященном ситуации на польско-белорусской границе, сообщает Укринформ.

“Нет никакого сомнения, что действия Лукашенко происходят при полном согласии России. Чего хочет добиться Россия в этой игре? Надо себе четко сказать, что Россия имеет далеко идущие цели. Без сомнения, это дестабилизация ситуации в ЕС, а точнее, попытка постоянной дестабилизации в Центрально-Восточной Европе”, - заявил Каминский.

По его убеждению, Россия хочет иметь инструмент шантажа и влияния на Европу, применяемый не руками Кремля.

Главная же цель Александра Лукашенко, как считает польский министр, – отомстить Польше и Литве за поддержку белорусского народа после фальсификации президентских выборов в августе прошлого года. Впрочем, Лукашенко ставит и политические задачи – чтобы его признали в ЕС легитимно избранным президентом Беларуси и партнером для переговоров.

"Постоянным давлением на ЕС он хочет признания своей власти и отмены санкций", - убежден Каминский.

По словам главы МВД Польши, еженедельно в Беларусь прибывает 40 самолетов с мигрантами. То есть, в РБ каждую неделю прибывает 2 тыс. человек, которые затем направляются к границе с Польшей.

На сегодняшний день у польской границы находится 2-4 тыс. мигрантов. Каминский допускает очередные попытки со стороны нелегалов прорваться через польскую границу.