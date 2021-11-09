Полиция задержала немецких активистов, пытавшихся переправить мигрантов в ФРГ

Правоохранительные органы Польши во вторник вечером задержали недалеко от границы с Белоруссией автобус с активистами движения Seebr cke Deutschland и объединения LeaveNoOneBehind, планировавшими переправить мигрантов в Геранию, сообщает ТАСС.

Полиция остановила автобус в нескольких километрах от пограничного перехода "Кузница".

До задержания Seebr cke Deutschland и LeaveNoOneBehind передали польской стороне зимнюю обувь, одеяла и другие предметы гуманитарной помощи для мигрантов. При этом, изначально активисты планировали вывезти мигрантов на территорию Германии.

МВД ФРГ предупреждало, что подобные действия "могут иметь уголовные последствия".