Тихановский выиграл дело в ООН против Лукашенко

Рабочая группа Организации объединенных наций (ООН) по произвольным задержаниям рассмотрела жалобу арестованного белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Организация выдвинула требования к властям Беларуси немедленно освободить его и выплатить компенсацию, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

По данным правозащитной организации "Вясна", рабочая группа ООН удовлетворила жалобу Тихановского на задержание на предвыборном пикете 29 мая 2020 года. В нее входит пять экспертов в области права. Они пришли к выводу, что заключение белорусского оппозиционера является произвольным и власти его должны немедленно освободить.

Кроме того, белорусские власти должны выплатить Тихановскому компенсацию за нарушение его прав и провести расследование обстоятельств его заключения.

В рабочей группе ООН подчеркнули, что Тихановского задержали якобы за насилие против милиционера, которое ничем не подтвердилось. Помимо этого, к оппозиционеру 35 часов не допускали адвоката и отказали в праве на справедливое разбирательство в суде.

Напомним, Сергей Тихановский - муж кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Изначально именно он планировал баллотироваться на выборах, однако 29 мая 2020 года его задержали во время акции протеста.

Позже тогдашний президент Беларуси, а ныне не признанный Украиной и странами ЕС Александр Лукашенко признал, что "дал сигнал" задержать Тихановского.

Отметим, в марте 2021 года власти Беларуси предъявили Тихановскому окончательное обвинение по четырем статьям.