Министры РФ и Франции договорились о встрече: обсудят и Украину

Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу 12 ноября встретятся в Париже со своими французскими коллегами, министром по делам Европы и иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и министром вооруженных сил Флоранс Парли, сообщает Деловая столица.

Встреча состоится в рамках Международной конференции по Ливии, участие в которой примут европейские министры обороны и иностранных дел.

Во французском ведомстве считают, что встреча с Лавровым и Шойгу станет "частью диалога для продолжения сотрудничества между Парижем и Москвой".

"Помимо вызовов стратегической стабильности и европейской безопасности, на этой встрече будут обсуждаться политические и военные измерения региональных и международных кризисов, в частности, ситуация в Украине" , — говорится в сообщении.

Ожидается, что Франция выразит обеспокоенность действиями России в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пока никак не прокомментировал инициативу Парижа.