Глава NASA озвучил сроки высадки астронавтов на Луну

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон на брифинге для журналистов назвал возможные сроки возвращение своих астронавтов на Луну в рамках программы «Артемида». По его мнению, это удастся сделать не ранее 2025 года, сообщает Лента.Ру.

"Данные изменения приведут к тому, что миссия "Артемида-2", которая является первой пилотируемой миссией, должна будет потенциально иметь в качестве даты запуска май 2024 года. Это, вероятно, отсрочило первую высадку человека как минимум до 2025 года" , — заявил Нельсон.

Он также отметил, что данной пилотируемой высадке будет предшествовать непилотируемая посадка на спутнике Земли.