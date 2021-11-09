Украина прошла пик COVID-заболеваемости - НАН
В Украине пик заболеваемости коронавирусом, скорее всего, пройден. На это указывает снижение количества новых заражений. Об этом свидетельствуют данные прогноза развития эпидемии COVID-19 в Украине Национальной академии наук (НАН), пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
Ученые допустили, что в последние две недели в Украине пройден пик по количеству новых заболеваний коронавирусом. Как отмечается в документе, на это указывает динамика числа положительных ПЦР-тестов. За последние 10 дней они снизились на 15%.
"Увеличение задержек в регистрации новых случаев привело к сглаживанию формы пика новых обнаружений (см. рисунок ниже), но ожидается начало снижения в течение одной недели", - отмечается в прогнозе.
При этом в НАН считают, что пиковая смертность от последствий коронавируса и занятость больниц еще не пройдена. Рост летальных случаев может продолжиться еще около недели.