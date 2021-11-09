Премьер Польши: потоки беженцев могут пойти через Украину

Тысячи мигрантов, пытающихся прорваться через белорусско-польскую границу, могут пойти через территорию Украины. Сложившаяся ситуация угрожает стабильности и безопасности всего Европейского союза, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник, 9 ноября.

Он заверил: власти страны принимают все необходимые меры по укреплению границы по всему ее периметру. 180 километров заграждений, как рассказал политик, уже построено. В ближайшие дни должны появиться новые. Их строительство будет ускоряться, заверил Моравецкий.

Он также подчеркнул, что власти Польши готовы к тому, что миграционный кризис на границе будет продолжаться "длинные месяцы, кварталы, а возможно, и годы".

Скриншот поста канцелярии Моравецкого в Twitter

Моравецкий назвал ситуацию на границе Беларуси и Польши гибридной атакой нелегитимного президента Александра Лукашенко. Впрочем, политик заверил: партнеры из НАТО и ЕС будут защищать мир в Европе.

Скриншот поста Матеуша Моравецкого в Twitter

В Польше уверены, что ситуация напрямую контролируется белорусскими спецслужбами под руководством Лукашенко в ответ на западные санкции против Минска.