"Слуги" обсудят объединение депутатов под руководством Разумкова

На фракции "Слуга народа" будет обсуждаться вопрос о вступлении народных депутатов в межфракционное депутатское объединение "Разумная политика", которым будет руководить бывший председатель парламента Дмитрий Разумков.﻿ Об этом заявил первый вице-спикер, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает УНИАН.

"Разумков пошел на объединение со старыми политиками, которое мы уже неделю видим в формате "Блок РАЯ", то есть Разумков, Аваков, Яценюк. И это, пожалуй, не то, чего ждут избиратели" , – сказал он.

По словам Корниенко, у подобных объединений "большой антирейтинг". Он обратил внимание на то, что в парламенте создаваемое Разумковым межфракционное депутатское объединение "Разумная политика" уже представлено, но о его создании еще не объявлено на заседании парламента, то есть оно не формализовано.

"Там очень разные люди, и трудно пока понять, что их может объединять между собой, кроме продолжения политической карьеры" , – отметил Корниенко.

При этом он напомнил, что некоторые депутаты в социальных сетях, которые пошли в новое МФДО, заявляют, что они остаются "Слугами народа", однако называют себя "объединением технократов".

"Но присутствие там господина Дмитрука (Артема Дмитрука – ред.) перечеркивает любые иллюзии на технократов" , – убежден Корниенко.

Он считает, что депутаты, отходящие идеологически от фракции, должны сложить мандат. Корниенко отметил, что следующая неделя пленарная, состоится заседание фракции "Слуга народа", и он готов на него прийти.

По его словам, руководство фракции, в частности Давид Арахамия, будет "предлагать какие-то решения", поскольку у депутатов фракции "есть вопросы к тем коллегам, которые вошли в МФДО Разумкова".

"Не знаю, что они будут делать, но эта ситуация должна как-то дальше двигаться" , – сказал он.

Корниенко предполагает, что если даже вошедшие в МФДО Разумкова депутаты будут исключены из фракции "СН" или выйдут из нее мажоритарщики, то может создаваться новая коалиция "СН", куда войдут другие депутаты, и будет снова монобольшинство. При этом он отметил, что сейчас это просто разные гипотетические сценарии.