В Нацполиции рассказали, кого коснется "ковидная амнистия"

В Национальной полиции Украины выступают за "ковидную амнистию" тех граждан, которые приобрели поддельный COVID-сертификат, но не пользовались им. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко на брифинге 9 ноября, сообщает Радио Свобода.

По его словам, Министерство здравоохранения, Верховная Рада Украины, депутатский корпус, Министерство внутренних дел разрабатывают правовые основания для освобождения от ответственности граждан, которые приобрели, однако не использовали поддельный сертификат. Эти правовые нормы будут наработаны в ближайшие дни, добавил он.

«Я понимаю, что очень многие оступились и приобрели эти сертификаты. И если вы не воспользовались заведомо поддельным сертификатом, мы должны сейчас наработать тот правовой механизм, который позволит вам избежать ответственности. С другой стороны, мы должны выявить физическое или юридическое лицо, которое занималось изготовлением, продажей или передачей этого сертификата» , – сказал Клименко.

Copyright © 2021 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода