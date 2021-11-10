Глава Пентагона обсудил с союзниками ситуацию на границе Украины

Министр обороны США Ллойд Остин обеспокоен информацией о стягивании Вооруженных сил России к границе с Украиной. Глава Пентагона обсуждает ситуацию с коллегами в Европе, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби.

В прессе продолжает появляться информация о наращивании войск РФ на границе Украины.