Глава Пентагона обсудил с союзниками ситуацию на границе Украины
Министр обороны США Ллойд Остин обеспокоен информацией о стягивании Вооруженных сил России к границе с Украиной. Глава Пентагона обсуждает ситуацию с коллегами в Европе, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби.
В прессе продолжает появляться информация о наращивании войск РФ на границе Украины.
"Мы продолжаем следить за ситуацией. Министр по-прежнему обеспокоен этим наращиванием сил, мы продолжаем внимательно следить. Остин по-прежнему поддерживает контакты с представителями военного руководства высокого ранга здесь, в Пентагоне, а также в Европе", - сказал Кирби.