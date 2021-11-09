Появилось видео с места убийства спортсмена в Киеве

В Сети обнародовано видео с места убийства в Киеве 27-летнего чемпиона по джиу-джитсу Николая Балабатько, сообщает Корреспондент.

Ролик во вторник, 9 ноября, опубликовал Киев Оперативный.﻿ На кадрах зафиксировано задержание мужчины, который нанес смертельное ножевое ранение спортсмену, на месте преступления. Также показано, как медики пытаются реанимировать парня.

Напомним, трагедия произошла 4 ноября на столичных Позняках - конфликт двух прохожих закончился убийством одного из них.

Как выяснилось, пьяный переселенец с ОРДЛО начал ссору с Николаем из-за украинского языка. Ножевой удар нападавшего пришелся в самое сердце жертвы.