Появилось видео с места убийства спортсмена в Киеве
В Сети обнародовано видео с места убийства в Киеве 27-летнего чемпиона по джиу-джитсу Николая Балабатько, сообщает Корреспондент.
Ролик во вторник, 9 ноября, опубликовал Киев Оперативный. На кадрах зафиксировано задержание мужчины, который нанес смертельное ножевое ранение спортсмену, на месте преступления. Также показано, как медики пытаются реанимировать парня.
Напомним, трагедия произошла 4 ноября на столичных Позняках - конфликт двух прохожих закончился убийством одного из них.
Как выяснилось, пьяный переселенец с ОРДЛО начал ссору с Николаем из-за украинского языка. Ножевой удар нападавшего пришелся в самое сердце жертвы.