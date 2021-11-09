Саакашвили отказался общаться со следователем через стеклянный барьер

Отправленный в грузинскую тюрьму экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что не будет разговаривать через стеклянный барьер со следователем госинспектора страны Георгием Микеладзе, который приехал опросить Саакашвили в связи с заявлением о грубом обращении со стороны сотрудников пенитенциарной службы, сообщает Зеркало недели.

Микеладзе уточнил прессе, что стеклянный барьер установили, по утверждению администрации учреждения, в рамках антикоронавирусных мер. Так как экс-президент хочет дать показания, но без какого-либо барьера, правоохранители ищут варианты как провести опрос с использованием иных методов защиты от инфекции.

«Саакашвили выразил готовность сотрудничать со следствием. Он согласился, чтобы была запрошена от пенитенциарной службы, министерства юстиции и других учреждений информация о нем персонального характера» , — сказал Микеладзе.

По его словам, Саакашвили не против медицинской экспертизы, но только если будут участвовать приглашенных им эксперты. Микеладзе также заявил, что слышал на территории учреждения выкрики в адрес Саакашвили со стороны других заключенных.