Нацкорпус предложил Польше помощь в миграционном кризисе
Добровольцы российско-украинской войны готовы принять участие в предотвращении российской агрессии на границе между Польшей и Беларусью. Об этом говорится в письме Национального Корпуса к министру иностранных дел Республики Польша, сообщает Цензор.НЕТ.
"Обращаемся к Вам с предложением рассмотреть возможность привлечения украинских добровольцев – членов нашего Движения в качестве волонтеров для помощи личному составу, вовлечённому в противодействие гибридной агрессии РФ на границе Беларуси с Республикой Польша", – написано в заявлении.
Авторы обращения отмечают, что РФ в миграционном кризисе на польско-белорусской границе использует такую же тактику прикрытия военной агрессии мирным населением, как и в Украине.
"Так же 8 лет назад россияне посылали против украинских военных невооруженных коллаборантов и сепаратистов, чтобы в дальнейшем обвинить украинские власти в необоснованном насилии", - говорится в письме.