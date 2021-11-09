Нацкорпус предложил Польше помощь в миграционном кризисе

Добровольцы российско-украинской войны готовы принять участие в предотвращении российской агрессии на границе между Польшей и Беларусью.﻿ Об этом говорится в письме Национального Корпуса к министру иностранных дел Республики Польша, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обращаемся к Вам с предложением рассмотреть возможность привлечения украинских добровольцев – членов нашего Движения в качестве волонтеров для помощи личному составу, вовлечённому в противодействие гибридной агрессии РФ на границе Беларуси с Республикой Польша" , – написано в заявлении.

Авторы обращения отмечают, что РФ в миграционном кризисе на польско-белорусской границе использует такую же тактику прикрытия военной агрессии мирным населением, как и в Украине.