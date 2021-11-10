Канада разрешила ревакцинацию взрослого населения Pfizer

Канада разрешила людям в возрасте от 18 лет бустерную (третью) COVID-прививку вакциной Pfizer (Comirnaty), сообщает Украинская правда.

Как утверждает Министерство здравоохранения Канады,﻿﻿ ревакцинацию можно сделать по крайней мере через шесть месяцев после второй прививки. Уточняется, что бустерная вакцина является полной дозой обычной вакцины (30 мкг).