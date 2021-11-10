В Литве на границе с Беларусью начал действовать режим ЧП

Режим чрезвычайного положения, объявленный решением Сейма (парламента) Литвы в связи с обострением ситуации с нелегальной миграцией, вступил в среду в силу в приграничных с Белоруссией районах страны. Он начал действовать в (00:00) по местному времени, сообщает ТАСС.

Чрезвычайное положение введено пока на один месяц. Оно действует в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории республики, а также в местах размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в Литву через Белоруссию.

В районы действия чрезвычайного положения въезд возможен только по специальным пропускам (не касается местных жителей), запрещено проведение собраний. Нелегальные мигранты, размещенные в центрах приема, не смогут пользоваться средствами электронной связи и интернетом, исключение сделано для обращений в официальные инстанции