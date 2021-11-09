Часть центра Киева превращают в пешеходную зону. Проезд автомобилей не будет разрешен по Бессарабскому проезду. Об этом заявил бывший заместитель главы КГГА Александр Густелев, сообщает Зеркало недели.

«С сегодняшнего дня (9 ноября - ред.) Бессарабский проезд становится пешеходной зоной! В рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения по Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске столица получает новую пешеходную зону на Бессарабском проезде» , — написал Густелев в Facebook.

Он уточнил, что движение автотранспорта от бул. Тараса Шевченко до ул. Бассейной разрешается только через ул. Большую Васильковскую и Павла Скоропадского. На улице Бассейной от ул. Павла Скоропадского к Бессарабской площади создается новая дополнительная парковка.

Густелев добавил, что заезд на Бессарабский проезд со стороны улицы Бассейной будет открываться в ночное время для обслуживания балансовых территорий работниками ответственных коммунальных предприятий.

Идея о такой перемене для Бессарабской площади появилась на школе-воркшопе «Трансформация Бессарабской площади», состоявшейся в 2018 году. Активисты и эксперты по транспортному планированию предложили более удобные варианты организации пространства Бессарабской площади, целью которых является повышение комфорта движения пешеходов и общественного транспорта.