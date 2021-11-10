ВОЗ допускает ежегодную модификацию вакцин

Появление новых опасных штаммов коронавируса может потребовать ежегодной модификации вакцин от COVID-19. Это происходит сейчас с вакциной против гриппа.﻿ Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Она отметила, что разработчики сейчас изучают вопрос о том, возможно ли модифицировать вакцины, чтобы свести на нет угрозу будущих вариантов коронавируса.

"К счастью, одобренные на настоящий момент вакцины по-прежнему являются действенными против вариантов, которые мы до сих пор видели. Однако мы не знаем, появится ли в будущем вариант, который не будет реагировать на эти вакцины" , - сказала Сваминатан.

По ее словам, разработчики и ученые хотят быть уверены, что "они смогут быстро изменить эти вакцины", сделав их действенными против будущих штаммов коронавируса, и работа в этом направлении уже ведется. ВОЗ взаимодействует с "разработчиками, учеными и регулирующими органами по вопросу о том, как эти вакцины могут быть быстро одобрены".