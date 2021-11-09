Миграционный кризис в Польше: Пентагон предупредил об опасности

Пентагон считает, что текущий миграционный кризис на польско-белорусской границе может привести к дестабилизации обстановки в регионе. Вашингтон не получал запросов от Варшавы относительно оказания помощи в военной сфере в связи с происходящим, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. США учитывают потенциальное дестабилизирующее воздействие миграционных действий в регионе.

"Мы должны сосредоточиться на поддержке наших союзников и партнеров и на том, что мы не желаем эскалации этой ситуации или какой-либо другой на европейском континенте до того уровня, когда могут произойти просчет и конфликт" , - добавил Кирби.

Он сообщил, что от Польши не поступало каких-либо запросов о помощи со стороны американских военных в связи с происходящим.