Кипр оставил открытым въезд для украинцев
Кипр, несмотря на исключение Украины из "зеленого списка" ЕС, не будет закрывать границы для украинских туристов, сообщает УНИАН.
"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация или негативные тесты (до и после прибытия)", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Он отметил, что сейчас Министерство иностранных дел работает с партнерами, чтобы сохранить для украинцев возможность свободно путешествовать.