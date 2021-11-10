Кипр оставил открытым въезд для украинцев

Кипр, несмотря на исключение Украины из "зеленого списка" ЕС, не будет закрывать границы для украинских туристов, сообщает УНИАН.

"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация или негативные тесты (до и после прибытия)" , - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців.

Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття).



МЗС працює з партнерами задля збереження свободи подорожей українців✌️



Всі умови в’їзду до Кіпру????https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 9, 2021

Он отметил, что сейчас Министерство иностранных дел работает с партнерами, чтобы сохранить для украинцев возможность свободно путешествовать.