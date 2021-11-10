Rolls-Royce займется производством ядерных реакторов

Промышленный консорциум во главе с британской компанией Rolls-Royce, которая специализируется на производстве автомобилей, авиационного и энергетического оборудования, приступит к созданию ядерных реакторов нового поколения. Проект получил поддержку правительства страны, сообщает Лента.Ру.

Как утверждает The Guardian, компания создаст проект Rolls-Royce Small Modular Reactor, ориентированный на разработку малых модульных реакторов (SMR). Партнерами предприятия станут частная инвестиционная компания BNF Resources, американская компания Exelon Generation и правительство Британии. Инвестиции в проект составят 450 миллионов фунтов стерлингов (612 миллионов долларов).

Представители Rolls-Royce отметили, что будут использовать научный опыт британских инженеров, конструкторов и результаты их разработок для запуска своих малых реакторов. Проект SMR также будет основан на технологии, которая применяется в строительстве атомных подводных лодок. Авторы проекта ожидают, что запуск ядерных реакторов позволит генерировать мощность в размере 470 мегаватт. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 1,3 миллиона домов в Великобритании.

По словам исполнительного директора консорциума Rolls-Royce SMR Тома Самсона, разработка новых ядерных реакторов поможет Великобритании уменьшить количество выбросов углерода и сократить зависимость страны от ископаемого топлива, создав, в том числе рабочие места и новую промышленность. На начальном этапе предполагается постройка пяти реакторов, первый из которых может быть запущен к 2031 году. В последующем планируется запустить парк из 16 малых модульных реакторов по всей Британии.

Правительство страны надеется, что новое поколение SMR будет внедряться быстрее и дешевле, чем традиционные крупномасштабные ядерные реакторы, которые подвержены огромным рискам при строительстве и требуют больших финансовых затрат. На данный момент почти одна пятая часть электроэнергии в Великобритании вырабатывается при помощи 13 ядерных реакторов, при этом более половины этих мощностей (около 7,8 гигаватта) должны быть выведены из эксплуатации к 2025 году. Это может усилить зависимости страны от газовых электростанций и привести к перебоям в поставках электроэнергии.