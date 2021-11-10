Премьер Польши не исключает миграционный поток через Украину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нелегальные мигранты могут попытаться пройти через территорию Украины, сообщает УНИАН.

"Мы осознаем риск того, что, если эта граница (граница Польши и Беларуси - ред.) будет очень плотной, миграционные потоки могут пройти через Украину" , - говорится в сообщении Моравецкого в Twitter.

Premier @MorawieckiM w #Sejm: Jesteśmy świadomi ryzyka, że jak ta granica będzie bardzo szczelna to może ruch migracyjny może pójść przez Ukrainę, dlatego podejmujemy stosowne działania, żeby wzmocnić tę granicę na całej jej długości. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 9, 2021

Премьер отметил, что правительство Польши сейчас принимает соответствующие меры для укрепления этой границы.