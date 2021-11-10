Под Одессой ликвидировали группу "рабовладельцев"

В Одесской области разоблачили трех злоумышленников, которые на территории Белгород-Днестровского района содержали в трудовом рабстве 12 человек, сообщает УНИАН.

По данным﻿ Главного управления Национальной полиции в Одесской области, участники преступной группы на железнодорожном вокзале Одессы подыскивали людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и не имеющих постоянного места жительства. Указанным лицам фигуранты предлагали работу, связанную с выращиванием и сбором сельскохозяйственной продукции, обещая заработную плату в размере от 7 до 12 тыс. грн в месяц, а также бесплатное жилье и питание.

Завербованных людей автотранспортом доставляли на территорию фермерского хозяйства в поселок Староказачье, где расселяли в непригодных для проживания строениях.

"Люди тяжело работали в поле по 16 часов в сутки, проживали в бараках, а весь их заработок ограничивался питанием сомнительного качества 2-3 раза в сутки и алкогольными напитками" , – сказано в сообщении.

На территории сооружений, где находились бараки, за людьми постоянно следили так называемые "бригадиры", контролировавшие соблюдение установленных правил: подъем и направление на работу, а также ограничивали их в передвижении после возвращения с поля. Самостоятельно покинуть территорию потерпевшие не могли, а в случае неповиновения к ним применяли психологическое и физическое насилие.

В рамках расследования в местах проживания фигурантов и в домах, где незаконно содержали граждан, правоохранители провели 8 санкционированных обысков. Изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

На момент обысков в трудовом рабстве находились 12 человек, которые освобождены. Пять из них уже обратились в правоохранительные органы с заявлениями о совершении в отношении них преступления.

Также в рамках проведенных мероприятий полицейские обнаружили жителя Закарпатской области, 1986 года рождения, который скрывался от суда во избежание наказания за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") УК. Им грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время решается вопрос сообщения о подозрении участникам преступной группы и избрании в отношении них меры пресечения.

Как сообщили в Белгород-Днестровском пограничном отряде Южного регионального управления ГПСУ, в Староказачьем обнаружили 11 мужчин и 1 женщину, выходцев из разных регионов Украины, оказавшихся в трудовом рабстве.

По данным пограничников, вербовали людей представители ромской общины. Жертвы трудились в поле и выполняли работу по домашнему хозяйству.

В ходе обысков правоохранители обнаружили около 300 г вещества растительного происхождения, вероятно, марихуаны, а также средства для употребления наркотиков.