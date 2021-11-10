Украина усиливает меры безопасности на границе с Беларусью

Украина полностью контролирует ситуацию на своей границе с Беларусью. Сейчас пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям, пишет Владислав Красинский, РБК-Украина.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"Ситуация на границе полностью контролируется. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты" , - рассказал он.

Енин отметил, что сейчас на участке украинско-белорусской границы проводится усиление сил и средств, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.