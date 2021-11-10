Кулеба рассказал об обновлениях хартии Украины и США

Обновленная хартия Украина-США о стратегическом партнерстве будет иметь несколько принципиально новых аспектов по сравнению с предыдущим документом и они будут связаны, в частности, с противодействием российской агрессии, сообщает Укринформ.

Об этом рассказал во вторник прибывший в Вашингтон глава МИД Украины Дмитрий Кулеба с целью участия в заседании Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

«Мы согласовали текст с американской стороной, там есть несколько вещей, которые для нас важно было зафиксировать в части противодействия российской агрессии. Когда вы увидите этот текст и часть, посвященную российской агрессии, это будет свидетельством необратимости американской политики по поддержке Украины по противодействию РФ и российской агрессии» , - ответил министр на вопрос корреспондента Укринформа.

Он подчеркнул, что хартия – это стратегический документ, который на десятилетие будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и Соединенными Штатами.

«То есть теоретически могут меняться администрации в Белом доме, но хартия будет продолжать действовать» , - подчеркнул глава МИД Украины.

В то же время, по его словам, Украина и США уже сейчас нарабатывают конкретные шаги по взаимодействию не только в стратегическом будущем, но и в ближайшей перспективе.

«Мы уже заключили в этом году соглашение о безопасности с США, и наше Минобороны совместно работает с американскими коллегами, чтобы «расшивать» его в конкретные программы и проекты взаимодействия» , - отметил Кулеба.

В связи с этим он также подчеркнул, что во время нынешнего визита в Вашингтон у украинской делегации также будут встречи в Пентагоне, Совете национальной безопасности США и экспертных кругах, которые влияют на формирование американской политики.