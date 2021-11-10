Цены на сигареты пересчитают: как подорожает пачка

В Украине в 2022 году каждая пачка сигарет подорожает как минимум на 8 грн. Это произойдет уже с января из-за повышения акциза на 20%, сообщает Обозреватель.

Минимальная стоимость пачки сигарет составит около 50 грн. Такой рост предусмотрен уже взятыми Украиной перед ЕС обязательствами.

В ЕС минимальные акциз на 1000 сигарет составляет не менее 90 евро. Постепенно до этой отметки дойдет и Украина (смотрите инфографику).

Для ЕС подорожание сигарет в Украине дает возможность снизить уровень контрабанды, когда дешевые украинские сигареты везут в соседние страны. Однако при этом уровень фальсификата внутри страны достигает исторических максимумов.

Это делают с помощью точек безтаможенной торговли в аэропортах и пунктах пропуска. Сигареты оформляют на пассажиров, которые ничего не подозревают, затем продают внутри страны. А так как за продукцию, которую вывозят из страны, акциз платить не нужно, на нее могут делать скидку, продавцы же зарабатывают сверхприбыль.

Бюджет от таких махинаций теряет миллиарды гривен. Также страдают и честные табачники: им приходится конкурировать с коллегами, которые нарушают закон и не платят акцизы.