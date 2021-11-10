В Еврокомиссии отметили снижение уровня коррупции в Украине

Доклад Европейского суда аудиторов относительно недостаточной эффективности усилий евроинститутов по противодействию коррупции в Украине содержит заключение об отсутствии изменений к лучшему, относительно которого в Еврокомиссии существуют разные взгляды, сообщает Укринформ.

Об этом заявила заместитель главы Генерального директората по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС (DG NEAR), председатель Группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова во время представления доклада "Сокращение большой коррупции в Украине: несколько инициатив ЕС, но всё еще неэффективные результаты" на заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и бюджетному контролю.

"Мы все соглашаемся с тем, что у Украины всё еще есть проблемы с коррупционным поведением и олигархическими структурами, с нереформированными судами, с рядом государственных предприятий и других сфер, где существует коррупция. Но в чем мы имеем очень отличающийся подход от Суда аудиторов – это оценка тенденций. Украина сейчас гораздо менее коррумпированная страна, чем пять лет тому назад. Есть исследования и документы в подтверждение этого. Есть целые сектора экономики, которые сейчас свободны от коррупции" , – заявила Матернова.

В качестве примера она привела антикоррупционные реформы Национального банка и введение в действие инструмента "Прозорро" в системе государственных закупок, которые вместе с реформами в газовом секторе и другими положительными изменениями, по оценкам исследований, имели положительный экономический эффект в размере около 6 процентов от ВВП Украины, или около 6 миллиардов евро ежегодно.

"Мы не соглашаемся с выводом, что у ЕС нет стратегического подхода в отношении Украины. Борьба с коррупцией не была темой одного отдельного проекта, она была главной темой в двусторонних отношениях в течение предыдущих семи лет... Она была частью политического и международного диалога, в частности, в рамках "Большой семерки", составляющей очень строгой обусловленности не только бюджетной поддержки, но и макрофинансовой помощи, которая тесно связана с условиями МВФ" , – сказала представитель Еврокомиссии.

Она напомнила, что благодаря этому в Украине удалось создать важные антикоррупционные институты и инструменты. В частности, несколько недель тому назад в Украине заработал Этический совет в рамках судебной реформы, который будет оценивать добропорядочность кандидатов на должности в Высшем совете правосудия. Были разблокированы процессы создания следственных органов в составе НАБУ и обеспечена эффективность Высшего антикоррупционного суда - в обоих случаях к их формированию привлекались независимые международные представители.

"Если рассматривать наш стратегический подход, то он содержит несколько главных блоков. Первый – это предупреждение коррупции через прозрачность. Одна из самых далеко идущих систем регистрации доходов в мире создана именно в Украине. Второе – это привнесение конкуренции в сектор экономики, то, что закрывает пространство для коррупции… Третья сфера – создание институтов по предупреждению, расследованию и суду. В Украине сейчас есть Высший совет юстиции, есть Специализированная антикоррупционная прокуратура, есть органы и следователи. Этого могло бы не быть без помощи международных партнеров, без хорошо продуманной поддержки со стороны ЕС", - подчеркнула Матернова.

Она согласилась, что в Украине всё еще есть много проблем в сфере борьбы с коррупцией. Но, по её словам, будет досадно, если доклад не сможет мотивировать украинцев продолжать реформы.