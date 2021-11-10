В Афганистане началась партизанская война против талибов

Вооруженная группа противников "Талибана" в провинции Лагман на востоке Афганистана объявила о начале борьбы против движения. Группа выступает в поддержку Фронта национального сопротивления (ФНС) во главе с Ахмадом Масудом, сообщает Лента.Ру.

"Моджахеды и борцы за право и свободу начали партизанские действия и бои в провинции Лагман, чтобы обеспечить справедливость в стране и положить конец оккупации" , — говорится в обращении.

В октябре председатель поддерживающей сопротивление Партии национального конгресса Афганистана Абдул Латиф Педрам сообщил, что силы сопротивления в Афганистане продолжают вести партизанскую войну с движением "Талибан". По его словам, сопротивление контролирует горные долины и возвышенности по обе стороны главной дороги, которая проходит через Панджшерское ущелье, однако сам проезд находится под контролем радикалов.