В Грузии разрешили бустерную COVID-вакцинацию

В Грузии разрешили делать третью, так называемую «бустерную», дозу прививки от коронавируса всем гражданам старше 18 лет.﻿ Об этом заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, сообщает Укринформ.

До последнего времени дополнительную дозу прививки можно было делать только гражданам старше 50 лет и людям с тяжелыми заболеваниями из «групп риска».

Отмечается, что те, кто привился вакцинами Sinopharm и Sinovac, могут использовать вакцину Sinopharm или Sinovac в качестве бустерной дозы, или использовать препарат Pfizer.

Если первые две дозы были сделаны препаратом AstraZeneca, то через шесть месяцев бустерную дозу надо проводить препаратом Pfizer. Препарат AstraZeneca из-за низкого спроса больше не используется для вакцинации в Грузии и его запасов в стране нет.

При этом граждане старше 60 лет, которые привились препаратами Sinopharm и Sinovac, могут делать бустерную дозу уже через три месяца после второй дозы, не дожидаясь, когда со дня второго укола пройдет полгода.

«Что касается людей, вакцинированных Pfizer, для них, естественно, рекомендуется использовать третью дозу тем же препаратом в течение шести месяцев после второй вакцинации» , — сказала Габуния.

Кроме этого, Совет по иммунизации поддержал вакцинацию детей 12-15 лет двумя дозами препарата Pfizer. Для этого необходимо наличие согласия родителей или опекунов.

До сих пор вакцинация для детей в возрасте от 12 до 15 лет была разрешена только в случае, если у них были тяжелые заболевания и они входили в группу высокого риска.

Прививка против коронавируса в Грузии является добровольной и бесплатной для жителей страны и иностранцев с 16 лет.