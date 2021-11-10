Курс валют НБУ на 10 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 10 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 9 ноября, вырос на 1 коп до 26.09 за 1 доллар.
Евро подорожал на 1 коп до 30.21 за 1 евро.
Рубль подорожал на 2 коп до 3.68 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 5 коп до 35.38 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка понизился до уровня 28.52 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 6.58 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.092700
|EUR
|Евро
|30.207500
|RUB
|Рубль
|0.367630
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.380400
|CHF
|Швейцарский франк
|28.515100
|PLN
|Польский злотый
|6.580100