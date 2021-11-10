Курс валют НБУ на 10 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 10 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 9 ноября, вырос на 1 коп до 26.09 за 1 доллар.

Евро подорожал на 1 коп до 30.21 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 3.68 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 5 коп до 35.38 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 28.52 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 6.58 за 1 польский злотый.