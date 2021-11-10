В Камеруне зафиксировали вспышку холеры, есть жертвы

В африканском государстве Камерун зафиксировали вспышку холеры. За две недели от инфекции умерли минимум пять человек. Об этом заявили в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов в Камеруне (OCHA Cameroon), сообщает Корреспондент.

По данным организации, вспышка холеры зафиксирована на юго-западе и в центре Камеруна. За последние две недели заболевание диагностировали у 35 человек. Жертвами инфекции стали пять инфицированных.

Власти страны опасаются начала эпидемии холеры. В данный момент практически все медицинские работники и средства брошены на борьбу с коронавирусом.

В OCHA напомнили, что эпидемия холеры возникает в условиях отсутствия безопасности и гуманитарного кризиса, когда население регулярно перемещается в места, где ограничен доступ к чистой питьевой воде и трудно соблюдать правила личной гигиены.